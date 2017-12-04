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Опубликовано 4 декабря 2017, 12:04

Counter-Strike: Global Offensive вернулась в тройку продаж Steam

Фото: &copy; Valve

Фото: © Valve

Магазин цифровой дистрибуции опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.

Третье место на прошедшей неделе в топе продаж Steam заняла Counter-Strike: Global Offensive. Суммарные продажи игры составляют 37 миллионов копий.

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Counter-Strike: Global Offensive стала лучше продаваться в Steam

Фото: © Valve

Лидерство продолжает удерживать шутер Playerunknown's Battlegrounds. За семь дней его купили более 324 тысяч раз.

На втором месте, как и неделю назад, всё ещё находится Grand Theft Auto V.

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Сергей Сурепин
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