Counter-Strike: Global Offensive вернулась в тройку продаж Steam
Магазин цифровой дистрибуции опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.
Третье место на прошедшей неделе в топе продаж Steam заняла Counter-Strike: Global Offensive. Суммарные продажи игры составляют 37 миллионов копий.
Counter-Strike: Global Offensive стала лучше продаваться в Steam
Лидерство продолжает удерживать шутер Playerunknown's Battlegrounds. За семь дней его купили более 324 тысяч раз.
На втором месте, как и неделю назад, всё ещё находится Grand Theft Auto V.