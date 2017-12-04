Counter-Strike: Global Offensive вернулась в тройку продаж Steam

Магазин цифровой дистрибуции опубликовал отчёт о самых продаваемых играх за прошедшую неделю.

Третье место на прошедшей неделе в топе продаж Steam заняла Counter-Strike: Global Offensive. Суммарные продажи игры составляют 37 миллионов копий.

Counter-Strike: Global Offensive стала лучше продаваться в Steam Фото: © Valve

Лидерство продолжает удерживать шутер Playerunknown's Battlegrounds. За семь дней его купили более 324 тысяч раз.