МОК заслушает троих россиян перед решением о допуске сборной на ОИ-2018
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Как сообщил Олимпийский комитет России, в Лозанне выступят президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почётный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов и фигуристка Евгения Медведева.
На заседании будет решаться судьба сборной России в преддверии Олимпийских игр 2018 года. 14 членов Международного олимпийского комитета примут решение о том, в каком качестве поедут в Пхёнчхан россияне: без определённых видов спорта, без государственной символики, без ограничений или вообще останутся без Игр. Добавим, что все варианты назывались СМИ — официально МОК никогда не комментировал варианты санкций в отношении России. Томас Бах ранее заверил, что будет принято "справедливое решение".
Решение будет принято 5 декабря в Лозанне. По информации на официальном сайте МОК, заседание исполкома запланировано на 15:00 по местному времени и продлится около трёх часов.