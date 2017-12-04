МОК заслушает троих россиян перед решением о допуске сборной на ОИ-2018

На заседании будет решаться судьба сборной России в преддверии Олимпийских игр 2018 года. 14 членов Международного олимпийского комитета примут решение о том, в каком качестве поедут в Пхёнчхан россияне: без определённых видов спорта, без государственной символики, без ограничений или вообще останутся без Игр. Добавим, что все варианты назывались СМИ — официально МОК никогда не комментировал варианты санкций в отношении России. Томас Бах ранее заверил, что будет принято "справедливое решение".