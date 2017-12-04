Исчезни на 48 часов. На Урале появились новые детские "прятки"

В пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области факт появления такого увлечения опровергли, отметив, что всплеска пропаж несовершеннолетних в регионе нет.

На Урале начались разговоры о появлении новой детской игры, участники которой должны уйти из дома и спрятаться от всех на двое суток. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, своим внезапным исчезновением ребёнок должен спровоцировать публикацию максимально возможного количества постов от обеспокоенных родственников и друзей — за это участнику игры начисляют баллы.

Отмечается, что информация о квесте распространилась в социальных сетях, её подхватили крупные городские паблики, которые стали приглашать подростков принять участие в новых прятках.

В пресс-службе УМВД России по Тюменской области факт появления такого увлечения опровергли, отметив, что всплеска пропаж несовершеннолетних в регионе нет.

Однако в поисковом отряде "Белая сова — Тюмень" сообщили, что сталкивались с такой информацией и сейчас выясняют правдивость информации о появлении новой игры.

Добавим, в середине октября в ЕС началась волна исчезновений детей. По данным иностранной прессы, в Ирландии было зафиксировано сразу несколько прецедентов.