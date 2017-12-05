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Регион
Опубликовано 5 декабря 2017, 03:02

Швейцария вернёт Нигерии деньги, конфискованные у семьи Сани Абачи

Фото: &copy; Flickr/P&eacute;rez Pacheco

Фото: © Flickr/Pérez Pacheco

Генерал Абача находился у власти в Нигерии пять лет и умер в 1998 году. В течение этого времени он успел вывезти из страны более 4,3 миллиарда евро.

Нигерии будут возвращены около 321 миллиона долларов, которые были изъяты у родственников Сани Абачи. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на правительство Швейцарии. Документ о возврате средств был подписан в понедельник в рамках соглашения со Всемирным банком.

— Такое решение укрепит социальное обеспечение самых бедных слоёв нигерийского населения. Соглашение также устанавливает конкретные меры, которые необходимо принять в случае злоупотребления властью или коррупции, — говорится в документе.

Напомним, генерал Абача находился у власти в Нигерии пять лет и умер в 1998 году. В течение этого времени он успел вывезти из страны более 4,3 миллиарда евро.

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Эмила Сидорова
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