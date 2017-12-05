В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за платные магические услуги
Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что колдуны и маги пользуются критическим состоянием людей, выманивая из них деньги.
Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов внесёт на рассмотрение нижней палаты законопроект, приравнивающий платные "магические" услуги к мошенничеству и вымогательству.
— Надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, так же поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги, — рассказал депутат в интервью "Парламентской газете".
Предполагаемый законопроект внесёт поправки в статьи 159 ("Мошенничество"), 163 ("Вымогательство") и 210 ("Организация преступного сообщества") Уголовного кодекса РФ.