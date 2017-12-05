В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за платные магические услуги

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что колдуны и маги пользуются критическим состоянием людей, выманивая из них деньги.

— Надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, так же поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги, — рассказал депутат в интервью "Парламентской газете".