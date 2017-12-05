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Опубликовано 5 декабря 2017, 03:53

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за платные магические услуги

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов отметил, что колдуны и маги пользуются критическим состоянием людей, выманивая из них деньги.

Член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов внесёт на рассмотрение нижней палаты законопроект, приравнивающий платные "магические" услуги к мошенничеству и вымогательству.

— Надо, чтобы как секты мы прикрыли в своё время, так же поступить и вот с этими лицами, которые как поодиночке, так и группами, пользуясь критическим состоянием людей, выманивают из них деньги, — рассказал депутат в интервью "Парламентской газете".

Предполагаемый законопроект внесёт поправки в статьи 159 ("Мошенничество"), 163 ("Вымогательство") и 210 ("Организация преступного сообщества") Уголовного кодекса РФ.

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Роман Босиков
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