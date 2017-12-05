Журналистам, чьи СМИ попали в список иноагентов, запретят вход в Совфед

Корреспондентам девяти СМИ, объявленных Минюстом иноагентами, запретят вход в Совфед. Как сообщает РИА "Новости", официально решение будет принято и объявлено 15 декабря.

Уточняется, что речь идёт о "Голосе Америки", "Радио Свобода", Татаро-башкирской службе "Радио Свобода", телеканале "Настоящее время", "Сибири. Реалии", "Idel. Реалии", "Кавказе. Реалии", "Крыме. Реалии" и "Фактографе". Именно эти СМИ сегодня попали в список иностранных агентов.