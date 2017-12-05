Серия Mega Man X получит переиздание

Летом 2018 года на современных консолях и ПК выйдет серия игр Mega Man X. Разработчики переиздадут восемь частей Mega Man.

Пока не известно, как именно Capcom планирует распространять игры. Ранее издатель выпускал Mega Man небольшими коллекциями. Например, в Legacy Collections вошло шесть игр, а во вторую часть — только четыре.