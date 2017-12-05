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Опубликовано 5 декабря 2017, 14:11

Серия Mega Man X получит переиздание

Вместе с этим японские разработчики занимаются созданием новой части популярной игры.

Фото &copy;&nbsp;The Reploid Research Lavatory

Фото © The Reploid Research Lavatory

Летом 2018 года на современных консолях и ПК выйдет серия игр Mega Man X. Разработчики переиздадут восемь частей Mega Man.

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Mega Man X выйдет на новых консолях и ПК

Фото © The Reploid Research Lavatory

Пока не известно, как именно Capcom планирует распространять игры. Ранее издатель выпускал Mega Man небольшими коллекциями. Например, в Legacy Collections вошло шесть игр, а во вторую часть — только четыре.

Вместе с этим стало известно, что Capcom работает над одиннадцатой частью Mega Man.

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Сергей Сурепин
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