Серия Mega Man X получит переиздание
Вместе с этим японские разработчики занимаются созданием новой части популярной игры.
Летом 2018 года на современных консолях и ПК выйдет серия игр Mega Man X. Разработчики переиздадут восемь частей Mega Man.
Mega Man X выйдет на новых консолях и ПК
Пока не известно, как именно Capcom планирует распространять игры. Ранее издатель выпускал Mega Man небольшими коллекциями. Например, в Legacy Collections вошло шесть игр, а во вторую часть — только четыре.
Вместе с этим стало известно, что Capcom работает над одиннадцатой частью Mega Man.