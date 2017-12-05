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Опубликовано 5 декабря 2017, 13:52

Стала известна вероятная дата выхода God of War

Фото &copy; Sony Interactive Entertainment

Фото © Sony Interactive Entertainment

Информация о релизе новой эксклюзивной игры для PS4 появилась на странице в PlayStation Store.

В американском PlayStation Store появилась дата выхода God of War. Новая игра выйдет 22 марта 2018 года.

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Новая God of War выйдет 22 марта

Фото © Sony Interactive Entertainment

Ранее разработчики говорили, что эксклюзив для PS4 выйдет в начале 2018 года. Sony пока не комментирует появившуюся информацию.

Официальный анонс, скорее всего, состоится 9 декабря во время PlayStation Experience.

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Сергей Сурепин
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