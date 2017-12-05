Стала известна вероятная дата выхода God of War
Фото © Sony Interactive Entertainment
Информация о релизе новой эксклюзивной игры для PS4 появилась на странице в PlayStation Store.
В американском PlayStation Store появилась дата выхода God of War. Новая игра выйдет 22 марта 2018 года.
Новая God of War выйдет 22 марта
Фото © Sony Interactive Entertainment
Ранее разработчики говорили, что эксклюзив для PS4 выйдет в начале 2018 года. Sony пока не комментирует появившуюся информацию.
Официальный анонс, скорее всего, состоится 9 декабря во время PlayStation Experience.