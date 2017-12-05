Слуцкий может занять пост в руководстве футбольного клуба "Челси"

После ухода Майкла Эменало в клубе стала вакантна должность технического директора.

Леонид Слуцкий, покинувший 3 декабря пост главного тренера английского футбольного клуба "Халл Сити", обсудит перспективы совместной работы с владельцем лондонского "Челси" российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Об этом сообщает Telegraph.

По данным издания, Слуцкий может занять должность технического директора синих. Этот пост стал вакантен после ухода по собственному желанию Майкла Эменало.

Сообщается, что переговоры с Абрамовичем решат, останется тренер в Англии или вернётся в Россию.

Как ранее писал Лайф, 3 декабря Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера английской сборной "Халл Сити" и заявил, что гордится опытом такой совместной работы.