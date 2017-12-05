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Опубликовано 5 декабря 2017, 13:21

Assassin's Creed IV: Black Flag раздадут бесплатно

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Разработчики решили устроить акцию невиданной щедрости в преддверии новогодних праздников.

Компания Ubisoft анонсировала бесплатную раздачу Assassin's Creed IV: Black Flag. Акция начнётся 12 декабря.

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Assassin's Creed IV: Black Flag будут раздавать бесплатно

Фото © Ubisoft Montreal

Игра будет доступна в Uplay. Для её получения необходимо будет войти в свою учётную запись и активировать копию Assassin's Creed IV: Black Flag.

Специальное предложение продлится до 18 декабря.

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Сергей Сурепин
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