Assassin's Creed IV: Black Flag раздадут бесплатно
Фото © Ubisoft Montreal
Разработчики решили устроить акцию невиданной щедрости в преддверии новогодних праздников.
Компания Ubisoft анонсировала бесплатную раздачу Assassin's Creed IV: Black Flag. Акция начнётся 12 декабря.
Assassin's Creed IV: Black Flag будут раздавать бесплатно
Фото © Ubisoft Montreal
Игра будет доступна в Uplay. Для её получения необходимо будет войти в свою учётную запись и активировать копию Assassin's Creed IV: Black Flag.
Специальное предложение продлится до 18 декабря.