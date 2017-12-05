Первая Mafia получила улучшенные модели и текстуры
Фото © Feral Interactive
Визуальная составляющая игры всё ещё выглядит устаревшей, но энтузиаст внёс серьёзные изменения.
Пользователь под псевдонимом GhostCZMods выпустил сборник модификаций для Mafia: The City of Lost Heaven. Оригинальная игра вышла в 2002 году.
Автор модификации для первой Mafia добавил в игру улучшенные текстуры и модели
Фото © Feral Interactive
Согласно описанию, модификация под названием Mafia Redux 1.1 улучшила внешний вид дорог, тротуаров и бочек. Также энтузиаст добавил новую полосу загрузки, обновил дизайн внутриигровых окон, сигарет и заменил внешний вид главных героев.
Вместе с этим в игре появились новые текстуры неба, формы полиции, деревьев и звуковые эффекты. Автор обновил звуки выстрелов, автомобильных сигналов и столкновений.