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Опубликовано 5 декабря 2017, 12:52

Первая Mafia получила улучшенные модели и текстуры

Фото &copy; Feral Interactive

Фото © Feral Interactive

Визуальная составляющая игры всё ещё выглядит устаревшей, но энтузиаст внёс серьёзные изменения.

Пользователь под псевдонимом GhostCZMods выпустил сборник модификаций для Mafia: The City of Lost Heaven. Оригинальная игра вышла в 2002 году.

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Автор модификации для первой Mafia добавил в игру улучшенные текстуры и модели

Фото © Feral Interactive

Согласно описанию, модификация под названием Mafia Redux 1.1 улучшила внешний вид дорог, тротуаров и бочек. Также энтузиаст добавил новую полосу загрузки, обновил дизайн внутриигровых окон, сигарет и заменил внешний вид главных героев.

Вместе с этим в игре появились новые текстуры неба, формы полиции, деревьев и звуковые эффекты. Автор обновил звуки выстрелов, автомобильных сигналов и столкновений.

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Сергей Сурепин
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