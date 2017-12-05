World in Conflict стала временно бесплатной
Фото © Massive Entertainment
Разработчики раздают версию игры со всеми дополнениями для ПК вплоть до 11 декабря.
Ubisoft бесплатно раздаёт World in Conflict: Complete Edition. Игра доступна в сервисе Uplay.
Ubisoft запустила бесплатную раздачу стратегии World in Conflict для ПК
Фото © Massive Entertainment
Проектом занималась студия Ubisoft Massive, известная по Tom Clancy's The Division. Для активации игры вам понадобится учётная запись в Uplay.
Специальное предложение действует до 11 декабря.