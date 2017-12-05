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Опубликовано 5 декабря 2017, 12:30

World in Conflict стала временно бесплатной

Фото &copy; Massive Entertainment

Фото © Massive Entertainment

Разработчики раздают версию игры со всеми дополнениями для ПК вплоть до 11 декабря.

Ubisoft бесплатно раздаёт World in Conflict: Complete Edition. Игра доступна в сервисе Uplay.

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Ubisoft запустила бесплатную раздачу стратегии World in Conflict для ПК

Фото © Massive Entertainment

Проектом занималась студия Ubisoft Massive, известная по Tom Clancy's The Division. Для активации игры вам понадобится учётная запись в Uplay.

Специальное предложение действует до 11 декабря.

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Сергей Сурепин
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