Российские олимпийские чемпионы протестировали игру Steep

Новая рекламная кампания приурочена к выходу дополнения под названием "На Олимпиаду!".

Зимой 2018 года состоятся Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея). В связи с этим Ubisoft планирует выпустить дополнение под названием "На Олимпиаду!".

Теперь в игре появятся 12 олимпийских дисциплин, включая биг-эйр, скоростной спуск, гигантский слалом и другие виды зимних соревнований. По этому поводу разработчики выпустили новый ролик.

В нём российские сноубордисты Вик Уайлд и Алёна Заварзина опробовали расширение для Steep. Спортсмены сравнили ощущения от игры с реальными состязаниями.

Российские олимпийские чемпионы опробовали игру Steep Фото © Ubisoft