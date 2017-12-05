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Опубликовано 5 декабря 2017, 13:51

Российские олимпийские чемпионы протестировали игру Steep

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Новая рекламная кампания приурочена к выходу дополнения под названием "На Олимпиаду!".

Зимой 2018 года состоятся Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея). В связи с этим Ubisoft планирует выпустить дополнение под названием "На Олимпиаду!".

Теперь в игре появятся 12 олимпийских дисциплин, включая биг-эйр, скоростной спуск, гигантский слалом и другие виды зимних соревнований. По этому поводу разработчики выпустили новый ролик.

В нём российские сноубордисты Вик Уайлд и Алёна Заварзина опробовали расширение для Steep. Спортсмены сравнили ощущения от игры с реальными состязаниями.

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Российские олимпийские чемпионы опробовали игру Steep

Фото © Ubisoft

Дополнение выйдет 5 декабря.

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Сергей Сурепин
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