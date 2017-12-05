Российские олимпийские чемпионы протестировали игру Steep
Фото © Ubisoft
Новая рекламная кампания приурочена к выходу дополнения под названием "На Олимпиаду!".
Зимой 2018 года состоятся Олимпийские игры в Пхёнчхане (Южная Корея). В связи с этим Ubisoft планирует выпустить дополнение под названием "На Олимпиаду!".
Теперь в игре появятся 12 олимпийских дисциплин, включая биг-эйр, скоростной спуск, гигантский слалом и другие виды зимних соревнований. По этому поводу разработчики выпустили новый ролик.
В нём российские сноубордисты Вик Уайлд и Алёна Заварзина опробовали расширение для Steep. Спортсмены сравнили ощущения от игры с реальными состязаниями.
Российские олимпийские чемпионы опробовали игру Steep
Фото © Ubisoft
Дополнение выйдет 5 декабря.