Приставки от Nvidia смогут запускать игры Nintendo
Китайские медиапроигрыватели Nvidia Shield уже доступны для покупки на китайском рынке.
Компания Nvidia заключила договор с Nintendo. Теперь китайские медиапроигрыватели Shield смогут запускать игры Nintendo различных поколений консолей.
Nvidia Shield сможет запускать игры Nintendo
Фото: © Flickr/Maurizio Pesce
Медиаплеер поддерживает библиотеку Wii. Среди игр: New Super Mario Bros., Super Mario Galaxy и Zelda: Twilight Princess.
Все игры работают в разрешении 1080p. Стоит приставка от Nvidia 230 долларов, игры можно будет покупать по 10 долларов.