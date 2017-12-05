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Регион
Опубликовано 5 декабря 2017, 15:45

Приставки от Nvidia смогут запускать игры Nintendo

Китайские медиапроигрыватели Nvidia Shield уже доступны для покупки на китайском рынке.

Компания Nvidia заключила договор с Nintendo. Теперь китайские медиапроигрыватели Shield смогут запускать игры Nintendo различных поколений консолей.

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Nvidia Shield сможет запускать игры Nintendo

Фото: © Flickr/Maurizio Pesce

Медиаплеер поддерживает библиотеку Wii. Среди игр: New Super Mario Bros., Super Mario Galaxy и Zelda: Twilight Princess.

Все игры работают в разрешении 1080p. Стоит приставка от Nvidia 230 долларов, игры можно будет покупать по 10 долларов.

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Сергей Сурепин
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