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Опубликовано 5 декабря 2017, 15:21

Авторы Star Wars: Battlefront 2 сообщили об изменениях после отмены доната

Разработчики подготовили крупное обновление по случаю выхода фильма "Последние джедаи".

Electronic Arts рассказала о ближайших нововведениях Star Wars: Battlefront 2. Ранее издатель отключил микроплатежи после критики фанатов.

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Electronic Arts меняет Star Wars: Battlefront 2 после отмены микроплатежей

Фото: © Flickr/BagoGames

Новое обновление включает в себя изменения внутриигровой экономики и прогресса. Разработчики увеличили количество кредитов, которое получают пользователи после завершения матчей.

Вместе с тем в игре начнётся новый сезон. Он посвящён скорому выходу фильма "Звёздные войны: Последние джедаи". Он продлится несколько недель.

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Сергей Сурепин
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