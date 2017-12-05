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Опубликовано 5 декабря 2017, 14:48

В Assassin's Creed: Origins нашли скрытую интимную сцену

Фото &copy; Ubisoft

Фото © Ubisoft

Игрок исследовал мир игры. В итоге он обнаружил виртуальных жителей Египта за деликатным занятием.

Пользователь Reddit под псевдонимом AleCanniz94 во время игры в Assassin's Creed: Origins обнаружил скрытую сцену с несколькими персонажами. Игрок увидел в небольшом незашторенном окне двух мужчин, занимающихся сексом.

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Игрок нашёл в Assassin's Creed: Origins скрытую интимную сцену

Фото © Ubisoft

Это место пользователь обнаружил в локации "Ном Гераклион" на северо-востоке игровой карты, в борделе на самом восточном острове. Другие пользователи подтвердили эту информацию.

Ранее в серии Assassin's Creed игроки натыкались на отсылки к полнометражному фильму с Майклом Фассбендером в главной роли, а также находили намёки с Watch Dogs.

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Сергей Сурепин
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