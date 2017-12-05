В Assassin's Creed: Origins нашли скрытую интимную сцену

Игрок исследовал мир игры. В итоге он обнаружил виртуальных жителей Египта за деликатным занятием.

Пользователь Reddit под псевдонимом AleCanniz94 во время игры в Assassin's Creed: Origins обнаружил скрытую сцену с несколькими персонажами. Игрок увидел в небольшом незашторенном окне двух мужчин, занимающихся сексом.

Игрок нашёл в Assassin's Creed: Origins скрытую интимную сцену Фото © Ubisoft

Это место пользователь обнаружил в локации "Ном Гераклион" на северо-востоке игровой карты, в борделе на самом восточном острове. Другие пользователи подтвердили эту информацию.