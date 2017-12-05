В Assassin's Creed: Origins нашли скрытую интимную сцену
Фото © Ubisoft
Игрок исследовал мир игры. В итоге он обнаружил виртуальных жителей Египта за деликатным занятием.
Пользователь Reddit под псевдонимом AleCanniz94 во время игры в Assassin's Creed: Origins обнаружил скрытую сцену с несколькими персонажами. Игрок увидел в небольшом незашторенном окне двух мужчин, занимающихся сексом.
Игрок нашёл в Assassin's Creed: Origins скрытую интимную сцену
Фото © Ubisoft
Это место пользователь обнаружил в локации "Ном Гераклион" на северо-востоке игровой карты, в борделе на самом восточном острове. Другие пользователи подтвердили эту информацию.
Ранее в серии Assassin's Creed игроки натыкались на отсылки к полнометражному фильму с Майклом Фассбендером в главной роли, а также находили намёки с Watch Dogs.