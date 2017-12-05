Авторы Batman: Arkham ищут новых сотрудников
Сейчас компания готовится к анонсу следующего проекта, название которого держится в тайне.
Студия Rocksteady ищет более 20 новых сотрудников. До этого команда занималась разработкой игр серии Batman: Arkham.
Rocksteady объявила набор на ключевые позиции в студию
Фото: © Flickr/Stefan S
Сейчас разработчики ищут директора по дизайну, старшего продюсера, менеджера по аутсорсингу, ведущего аниматора и ведущего технического художника. Вместе с этим в офис нужны художник по оружию, художник окружения, специалист по визуальным эффектам, а также группа аниматоров и программистов.
Напомним, последней игрой Rocksteady стала Batman: Arkham VR. Она вышла в октябре 2016 года для PlayStation VR.