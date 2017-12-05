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Регион
Опубликовано 5 декабря 2017, 21:56

МОК приостановил членство главы Олимпийского комитета РФ Жукова в организации

Глава ОКР Александр Жуков. Фото: &copy; РИА "Новости" /&nbsp;Владимир Песня

Глава ОКР Александр Жуков. Фото: © РИА "Новости" / Владимир Песня

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Александра Жукова в Олимпийском комитете России на должности его президента, говорится в пресс-релизе организации.

Жуков также возглавлял координационную комиссию ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Олимпийский комитет России дисквалифицирован, а Россия выступит под нейтральным флагом и заплатит штраф в 15 миллионов долларов. Заседание исполкома длилось примерно три часа.

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Анна Стрельцова
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