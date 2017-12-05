МОК приостановил членство главы Олимпийского комитета РФ Жукова в организации

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение приостановить членство Александра Жукова в Олимпийском комитете России на должности его президента, говорится в пресс-релизе организации.

Жуков также возглавлял координационную комиссию ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Олимпийский комитет России дисквалифицирован, а Россия выступит под нейтральным флагом и заплатит штраф в 15 миллионов долларов. Заседание исполкома длилось примерно три часа.