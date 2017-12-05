Собчак требует отставки Мутко и Жукова

Известная телеведущая, которая намерена баллотироваться в президенты РФ, опубликовала пост на своей странице в "Твиттере", где призвала чиновников покинуть свои должности.

— Наша олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко, — написала Ксения Собчак.

Наша Олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко! https://t.co/REyv3MXhGH — Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 декабря 2017 г.