Собчак требует отставки Мутко и Жукова
Фото: РИА Новости/Александр Гальерин
Известная телеведущая, которая намерена баллотироваться в президенты РФ, опубликовала пост на своей странице в "Твиттере", где призвала чиновников покинуть свои должности.
— Наша олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко, — написала Ксения Собчак.
Наша Олимпийская сборная не поедет на Олимпиаду под российским флагом. Я снова требую отставки Жукова и Мутко! https://t.co/REyv3MXhGH— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 5 декабря 2017 г.
Напомним, что ранее МОК вынес решение о дисквалификации Олимпийского комитета России. Наши спортсмены выступят на Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом. Виталия Мутко дисквалифицировали пожизненно от посещения Игр, а также было приостановлено членство главы ОКР Александра Жукова.