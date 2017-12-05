Жуков: Россия проведёт последний день Олимпиады под своим флагом

Как рассказал на брифинге после пресс-конференции руководства МОК глава Олимпийского комитета России Александр Жуков, дисквалификация организации будет снята в день закрытия Игр в Пхёнчхане.

— Предполагается, что в последний день Олимпиады отстранение России будет снято и мы пройдём на церемонии закрытия с российским флагом. Решение МОК пока до конца не сформулировано, оно будет доформулировано. Всей российской общественности, не только спортивной, предстоит обсудить ситуацию. Будет обсуждено на олимпийском собрании с участием российских спортсменов, руководителей федераций, тренеров, кандидатов в сборную, — рассказал глава ОКР, сегодня лишённый членства в МОК.

Ранее сообщалось, что олимпийское собрание будет проведено 12 декабря.

Евгения Медведева отказалась отвечать на вопрос журналистов, готова ли она соревноваться под нейтральным флагом, заявив, что "это ещё будет обсуждаться".

Напомним, исполкомом МОК России разрешено участвовать на Олимпиаде под названием "Олимпийские атлеты из России".