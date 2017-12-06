Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 декабря 2017, 11:07

Американским СМИ-иноагентам запретили вход в Госдуму

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Пока по решению Минюста в списке иностранных агентов указано девять средств массовой информации.

Депутаты Госдумы приняли постановление, согласно которому журналистам американских СМИ-иноагентов запрещён вход в палату нижнего парламента. Добавим, что за решение проголосовало 413 парламентариев и только один выступил против.

— Госдума считает неприемлемым любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации, — говорится в тексте постановления.

Добавим, что проект был внесён на рассмотрение 5 декабря.

Как уже сообщал Лайф, Минюст внёс в список иноагентов девять СМИ, среди них "Голос Америки", "Радио Свобода", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время", "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии" и "Фактограф".

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Госдума
  • СМИ
  • Журналисты
  • США
  • иноагенты
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar