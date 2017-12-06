Американским СМИ-иноагентам запретили вход в Госдуму
Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
Пока по решению Минюста в списке иностранных агентов указано девять средств массовой информации.
Депутаты Госдумы приняли постановление, согласно которому журналистам американских СМИ-иноагентов запрещён вход в палату нижнего парламента. Добавим, что за решение проголосовало 413 парламентариев и только один выступил против.
— Госдума считает неприемлемым любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации, — говорится в тексте постановления.
Добавим, что проект был внесён на рассмотрение 5 декабря.
Как уже сообщал Лайф, Минюст внёс в список иноагентов девять СМИ, среди них "Голос Америки", "Радио Свобода", татаро-башкирская служба "Радио Свобода", а также телеканал "Настоящее время", "Сибирь. Реалии", "Idel. Реалии", "Кавказ. Реалии", "Крым. Реалии" и "Фактограф".