Американским СМИ-иноагентам запретили вход в Госдуму

Пока по решению Минюста в списке иностранных агентов указано девять средств массовой информации.

Депутаты Госдумы приняли постановление, согласно которому журналистам американских СМИ-иноагентов запрещён вход в палату нижнего парламента. Добавим, что за решение проголосовало 413 парламентариев и только один выступил против.

— Госдума считает неприемлемым любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации, — говорится в тексте постановления.

Добавим, что проект был внесён на рассмотрение 5 декабря.