Новую часть "Метро" покажут на The Game Awards 2017
Обложка игры Metro Exodus. Фото: © wikipedia.org
Об этом стало известно из сообщения в "твиттере" продюсера мероприятия Джеффа Кейли.
Продюсер The Game Awards 2017 Джефф Кейли рассказал, что студия 4A Games привезёт на мероприятие Metro Exodus. Скорее всего, разработчики покажут новый трейлер и геймплей.
Metro Exodus привезут на The Game Awards 2017
Обложка игры Metro Exodus. Фото: © wikipedia.org
Metro Exodus — третья игра серии. Она основана на романах Дмитрия Глуховского и продолжает историю Metro 2033, Metro: Last Light и книги "Метро 2035".
Напомним, выход Metro Exodus запланирован на 2018 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.