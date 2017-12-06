Новую часть "Метро" покажут на The Game Awards 2017

Об этом стало известно из сообщения в "твиттере" продюсера мероприятия Джеффа Кейли.

Продюсер The Game Awards 2017 Джефф Кейли рассказал, что студия 4A Games привезёт на мероприятие Metro Exodus. Скорее всего, разработчики покажут новый трейлер и геймплей.

Metro Exodus привезут на The Game Awards 2017 Обложка игры Metro Exodus. Фото: © wikipedia.org

Metro Exodus ­— третья игра серии. Она основана на романах Дмитрия Глуховского и продолжает историю Metro 2033, Metro: Last Light и книги "Метро 2035".