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Опубликовано 6 декабря 2017, 12:25

Новую часть "Метро" покажут на The Game Awards 2017

Обложка игры Metro Exodus. Фото: &copy; wikipedia.org

Обложка игры Metro Exodus. Фото: © wikipedia.org

Об этом стало известно из сообщения в "твиттере" продюсера мероприятия Джеффа Кейли.

Продюсер The Game Awards 2017 Джефф Кейли рассказал, что студия 4A Games привезёт на мероприятие Metro Exodus. Скорее всего, разработчики покажут новый трейлер и геймплей.

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Metro Exodus привезут на The Game Awards 2017

Обложка игры Metro Exodus. Фото: © wikipedia.org

Metro Exodus ­— третья игра серии. Она основана на романах Дмитрия Глуховского и продолжает историю Metro 2033, Metro: Last Light и книги "Метро 2035".

Напомним, выход Metro Exodus запланирован на 2018 год. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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