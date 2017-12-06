Киберспортсмен отыграл матч в StarCraft ногой

Своими действиями профессиональный игрок хотел показать превосходство над противником.

Профессиональный игрок в StarCraft Лим Хон Гю, известный под псевдонимом Larva, показал необычный стиль игры. Киберспортсмен управлял юнитами с помощью ноги.

Киберспортсмен сыграл ногой в StarCraft Фото: © Кадр из видео/zotac_cup

Это произошло во время второй игры шоу-матча на турнире Zotac Cup Masters. Одной рукой он управлял мышью, а ногой — нажимал клавиши на клавиатуре.