Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 декабря 2017, 11:59

Киберспортсмен отыграл матч в StarCraft ногой

Своими действиями профессиональный игрок хотел показать превосходство над противником.

Профессиональный игрок в StarCraft Лим Хон Гю, известный под псевдонимом Larva, показал необычный стиль игры. Киберспортсмен управлял юнитами с помощью ноги.

image

Киберспортсмен сыграл ногой в StarCraft

Фото: © Кадр из видео/zotac_cup

Это произошло во время второй игры шоу-матча на турнире Zotac Cup Masters. Одной рукой он управлял мышью, а ногой — нажимал клавиши на клавиатуре.

До этого игрок убрал с добычи минералов одного из рабочих на начальной стадии и заставил его "танцевать" около базы. Таким образом киберспортсмен показал, что победит оппонента даже так.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
  • starcraft
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar