Авторы Star Wars: Battlefront 2 предсказывают хорошие продажи зимой

Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен выступил на конференции Nasdaq Investor. Он заявил, что издатель внимательно прислушался к отзывам игроков и теперь работает над улучшением Star Wars: Battlefront 2.

Финансовый директор EA предсказал хорошие продажи Star Wars: Battlefront 2 Фото © EA DICE

По его словам, ситуацию с игрой компания восприняла как серьёзный опыт. Йоргенсен считает, что шутер хорошо продастся в зимние праздники.