Авторы Star Wars: Battlefront 2 предсказывают хорошие продажи зимой
Ситуацию прокомментировал финансовый директор компании Electronic Arts Блейк Йоргенсен.
Фото © EA DICE
Финансовый директор Electronic Arts Блейк Йоргенсен выступил на конференции Nasdaq Investor. Он заявил, что издатель внимательно прислушался к отзывам игроков и теперь работает над улучшением Star Wars: Battlefront 2.
Финансовый директор EA предсказал хорошие продажи Star Wars: Battlefront 2
Фото © EA DICE
По его словам, ситуацию с игрой компания восприняла как серьёзный опыт. Йоргенсен считает, что шутер хорошо продастся в зимние праздники.
Напомним, что ранее EA столкнулась с критикой микроплатежей со стороны игроков. В связи с этим разработчикам пришлось менять систему.