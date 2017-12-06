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Опубликовано 6 декабря 2017, 10:55

SUPERHOT получит самостоятельное дополнение

Независимые разработчики придумали новый сюжет. Он расширит уже существующую вселенную игры.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/SUPERHOT

Скриншот видео: youtube.com/SUPERHOT

Разработчики SUPERHOT анонсировали выход самостоятельного дополнения. Игра получит название Mind Control Delete.

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Авторы SUPERHOT выпустят самостоятельное дополнение

Скриншот видео: youtube.com/SUPERHOT

В шутере появится новый сюжет, который расширит уже существующую вселенную. Также разработчики добавят в игру новых персонажей и процедурно-генерируемые уровни.

Дополнение появится в раннем доступе 7 декабря в Steam. Полноценный релиз состоится в конце 2018 года. Владельцы оригинальной SUPERHOT получат дополнение бесплатно.

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Сергей Сурепин
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