SUPERHOT получит самостоятельное дополнение
Независимые разработчики придумали новый сюжет. Он расширит уже существующую вселенную игры.
Разработчики SUPERHOT анонсировали выход самостоятельного дополнения. Игра получит название Mind Control Delete.
Авторы SUPERHOT выпустят самостоятельное дополнение
В шутере появится новый сюжет, который расширит уже существующую вселенную. Также разработчики добавят в игру новых персонажей и процедурно-генерируемые уровни.
Дополнение появится в раннем доступе 7 декабря в Steam. Полноценный релиз состоится в конце 2018 года. Владельцы оригинальной SUPERHOT получат дополнение бесплатно.