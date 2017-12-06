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Регион
Опубликовано 6 декабря 2017, 10:24

Блогер намекнул на анонс новой части Portal

Инсайдерской информацией о мероприятии The Game Awards 2017 поделился блогер Super Bunnyhop.

Джордж Вайдман, известный под псевдонимом Super Bunnyhop, намекнул на скорый анонс игры во вселенной Portal. Эту информацию он получил от друга-разработчика.

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Valve готовится показать новую часть Portal

Фото: © Кадр из видео YouTube/Super Bunnyhop

Анонс должен состояться в рамках The Game Awards 2017. Многие предполагают, что Valve выпустит версию игры для виртуальной реальности.

Напомним, The Game Awards 2017 состоится 8 декабря.

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Сергей Сурепин
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