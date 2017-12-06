Блогер намекнул на анонс новой части Portal
Инсайдерской информацией о мероприятии The Game Awards 2017 поделился блогер Super Bunnyhop.
Джордж Вайдман, известный под псевдонимом Super Bunnyhop, намекнул на скорый анонс игры во вселенной Portal. Эту информацию он получил от друга-разработчика.
Valve готовится показать новую часть Portal
Фото: © Кадр из видео YouTube/Super Bunnyhop
Анонс должен состояться в рамках The Game Awards 2017. Многие предполагают, что Valve выпустит версию игры для виртуальной реальности.
Напомним, The Game Awards 2017 состоится 8 декабря.