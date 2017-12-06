ООН: В Мьянме метамфетамин стал популярнее героина
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Представители организации в докладе отметили, что площади, на которых выращивают опиумный мак, сократились на четверть.
В Мьянме сокращение площадей, где выращивают опиумный мак, увеличило спрос на синтетические наркотики, такие как метамфетамин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ООН. Как отмечается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, с 2015 по 2017 год площадь выращивания опийного мака сократилась на четверть.
— Снижение производства опиума приветствуется, но это не победа, — отметил представитель UNODC в Юго-Восточной Азии Джереми Дуглас.
Как отмечается, на фоне сокращения площадей выращивания такого вида мака падает спрос на героин. Отмечается, что Мьянма является регионом, откуда поставляют метамфетамин в страны Юго-Восточной Азии. Сообщается, что его в основном производят в приграничных регионах.