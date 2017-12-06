ООН: В Мьянме метамфетамин стал популярнее героина

Представители организации в докладе отметили, что площади, на которых выращивают опиумный мак, сократились на четверть.

В Мьянме сокращение площадей, где выращивают опиумный мак, увеличило спрос на синтетические наркотики, такие как метамфетамин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей ООН. Как отмечается в докладе Управления ООН по наркотикам и преступности, с 2015 по 2017 год площадь выращивания опийного мака сократилась на четверть.

— Снижение производства опиума приветствуется, но это не победа, — отметил представитель UNODC в Юго-Восточной Азии Джереми Дуглас.