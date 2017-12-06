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Опубликовано 6 декабря 2017, 17:37

В Rainbow Six Siege играют 25 миллионов человек

Увеличенный интерес возник после выхода очередного обновления под названием Operation White Noise.

Фото &copy; Ubisoft Montreal

Фото © Ubisoft Montreal

Ubisoft поделилась успехами Rainbow Six Siege. Сейчас в шутер играет 25 миллионов человека, в то время как в августе база пользователей составляла 20 миллионов.

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База игроков Rainbow Six Siege достигла 25 миллионов

Фото © Ubisoft Montreal

Успех игры разработчики связывают с удачной моделью сезонной поддержки шутера, а также регулярным выпуском обновлений. Сейчас у команды большие планы на проект и уже запланировано большое количество обновлений.

Напомним, что 5 декабря игра получила обновление под названием Operation White Noise. В шутере появились три новых оперативника и карта.

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Сергей Сурепин
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