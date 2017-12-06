В Rainbow Six Siege играют 25 миллионов человек

Ubisoft поделилась успехами Rainbow Six Siege. Сейчас в шутер играет 25 миллионов человека, в то время как в августе база пользователей составляла 20 миллионов.

База игроков Rainbow Six Siege достигла 25 миллионов Фото © Ubisoft Montreal

Успех игры разработчики связывают с удачной моделью сезонной поддержки шутера, а также регулярным выпуском обновлений. Сейчас у команды большие планы на проект и уже запланировано большое количество обновлений.