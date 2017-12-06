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Опубликовано 6 декабря 2017, 17:11

Авторы Life is Strange: Before the Storm назвали дату выхода финального эпизода

Разработчики видеоигры планируют открыть доступ к финалу уже 20 декабря 2017 года.

Фото &copy; Deck Nine Games

Фото © Deck Nine Games

Deck Nine Games назвала дату выхода финального эпизода Life is Strange: Before the Storm. Третий эпизод получил название Hell is Empty. Он подведёт события приквела к сюжету оригинальной игры.

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Разработчики объявили дату выхода финального эпизода Life is Strange: Before the Storm

Фото © Deck Nine Games

Финальный эпизод выйдет 20 декабря на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Напомним, что первый эпизод Life is Strange: Before the Storm вышел 31 августа, второй — 19 октября.

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Сергей Сурепин
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