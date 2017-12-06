Авторы Life is Strange: Before the Storm назвали дату выхода финального эпизода
Разработчики видеоигры планируют открыть доступ к финалу уже 20 декабря 2017 года.
Фото © Deck Nine Games
Deck Nine Games назвала дату выхода финального эпизода Life is Strange: Before the Storm. Третий эпизод получил название Hell is Empty. Он подведёт события приквела к сюжету оригинальной игры.
Разработчики объявили дату выхода финального эпизода Life is Strange: Before the Storm
Фото © Deck Nine Games
Финальный эпизод выйдет 20 декабря на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.
Напомним, что первый эпизод Life is Strange: Before the Storm вышел 31 августа, второй — 19 октября.