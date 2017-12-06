В 2018 году на мобильные приложения потратят 110 миллиардов долларов
Как считают аналитики, большая часть этой суммы придётся именно на мобильные игры.
Аналитики из фирмы App Annie составили прогноз на 2018 год. Они считают, что затраты в магазинах мобильных приложений вырастут на 30%.
В 2018 году в магазинах мобильных приложений потратят 110 миллиардов долларов
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Большая часть придётся на игры. Также увеличатся доходы от других приложений. Лидером по денежным затратам останется Китай.
Вместе с этим аналитики ожидают рост интереса к дополненной реальности. Этому способствует запуск соответствующей платформы ARKit от компании Apple.