В 2018 году на мобильные приложения потратят 110 миллиардов долларов

Как считают аналитики, большая часть этой суммы придётся именно на мобильные игры.

Аналитики из фирмы App Annie составили прогноз на 2018 год. Они считают, что затраты в магазинах мобильных приложений вырастут на 30%.

В 2018 году в магазинах мобильных приложений потратят 110 миллиардов долларов Фото: © Pixabay

Большая часть придётся на игры. Также увеличатся доходы от других приложений. Лидером по денежным затратам останется Китай.