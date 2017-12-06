Минздрав: Благодаря вакцинации в России не наступила эпидемия гриппа
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По словам главы ведомства, на всей территории страны зарегистрировано всего 55 случаев.
С начала эпидсезона на территории России зарегистрировано лишь 55 случаев гриппа. Об этом в рамках "правительственного часа" в Госдуме заявила глава Министерства здравоохранения РФ Вероника Скворцова, отметим, что прогнозируемая с конца сентября эпидемия не началась благодаря вакцинации.
— Расширилась вакцинация в рамках национального календаря прививок, — отметила она.
Сообщается, что в текущем году впервые от гриппа вакцинировано 64,3 млн человек, или 44,5% населения страны.
Как ранее писал Лайф, среди субъектов, лидирующих по охвату населения вакцинацией, оказались Тува, Краснодарский край, Пензенская область, Москва и Санкт-Петербург.