Destiny 2 не получила поддержку HDR в версии для PS4 Pro
Владельцы обновлённых консолей пожаловались на проблему, а разработчики уже разбираются.
5 декабря Destiny 2 получила обновление 1.1.0. Главное нововведение — поддержка HDR и динамического разрешения на PS4 Pro и Xbox One X.
Владельцы PS4 Pro не нашли обещанной поддержки HDR в обновлении Destiny 2
Владельцы обновлённой версии PS4 не обнаружили в настройках HDR. Функцию нельзя включить и как-то настроить.
Сотрудники Bungie сообщили, что уже разбираются в этом вопросе.