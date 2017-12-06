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Опубликовано 6 декабря 2017, 16:01

Destiny 2 не получила поддержку HDR в версии для PS4 Pro

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/destinygame

Скриншот видео: youtube.com/destinygame

Владельцы обновлённых консолей пожаловались на проблему, а разработчики уже разбираются.

5 декабря Destiny 2 получила обновление 1.1.0. Главное нововведение — поддержка HDR и динамического разрешения на PS4 Pro и Xbox One X.

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Владельцы PS4 Pro не нашли обещанной поддержки HDR в обновлении Destiny 2

Скриншот видео: youtube.com/destinygame

Владельцы обновлённой версии PS4 не обнаружили в настройках HDR. Функцию нельзя включить и как-то настроить.

Сотрудники Bungie сообщили, что уже разбираются в этом вопросе.

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Сергей Сурепин
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