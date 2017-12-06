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Опубликовано 6 декабря 2017, 16:38

Тарасова: Жуков — самый приличный человек, которого я знаю

Фото: &copy; РИА Новости/Евгений Биятов&nbsp;

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов 

Известный тренер по фигурному катанию в разговоре с "Р-Спортом" высказала своё мнение об отстранении российской сборной от Олимпийских игр в Пхёнчхане.

— Мы наказаны, это такой скандал. Поэтому российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду, — сказала Татьяна Тарасова. — Как вы думаете, почему Жуков попросил у всех прощения? Потому что это самый приличный человек, которого я знаю. Тем более, он сказал, что в конце Олимпиады мы сможем выйти со своим флагом. Тогда все нападки на нас будут закончены. У нас уже были войны, уже столько народа легло... Зачем ещё рушить судьбы людей?

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета принял решение допустить российских спортсменов к участию в Играх под нейтральным флагом. Помимо этого, МОК пожизненно отстранил Виталия Мутко от посещения Олимпиад и приостановил членство главы ОКР Александра Жукова.

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Галина Глазко
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