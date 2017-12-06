Тарасова: Жуков — самый приличный человек, которого я знаю

— Мы наказаны, это такой скандал. Поэтому российские спортсмены должны поехать на Олимпиаду, — сказала Татьяна Тарасова. — Как вы думаете, почему Жуков попросил у всех прощения? Потому что это самый приличный человек, которого я знаю. Тем более, он сказал, что в конце Олимпиады мы сможем выйти со своим флагом. Тогда все нападки на нас будут закончены. У нас уже были войны, уже столько народа легло... Зачем ещё рушить судьбы людей?