"Уверенность в завтрашнем дне". Володин поддержал решение Путина о выдвижении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение главы государства Владимира Путина, объявившего об участии в выборах президента в 2018 году. По его словам, теперь есть уверенность в завтрашнем дне.

— Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было, и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение даёт уверенность в завтрашнем дне, — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что российский лидер делал всё для того, чтобы защитить россиян и страну от проблем.