Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 декабря 2017, 18:20

"Уверенность в завтрашнем дне". Володин поддержал решение Путина о выдвижении

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал решение главы государства Владимира Путина, объявившего об участии в выборах президента в 2018 году. По его словам, теперь есть уверенность в завтрашнем дне.

— Решение сегодняшнее ожидаемое было. Но его не было, и мы уже стали переживать, будет ли оно. Состоявшееся решение даёт уверенность в завтрашнем дне, — заявил Володин.

Спикер нижней палаты парламента добавил, что российский лидер делал всё для того, чтобы защитить россиян и страну от проблем.

Сегодня российский лидер сообщил, что будет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Вячеслав Володин
  • Путин
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar