Путин внёс в Госдуму законопроект о ежемесячных выплатах на детей

Размер пособия предлагается приравнять к размеру детского прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Президент России Владимир Путин в среду внёс на рассмотрение Государственной думы проект закона о ежемесячных выплатах семьям с детьми, сообщается в электронной базе данных законодательного органа.

Ранее на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии в интересах детей по вопросам детства и материнства лидер страны предложил начать с 2018 года ежемесячные выплаты малоимущим молодым семьям после рождения первого ребёнка и до достижения им полутора лет.

— Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка приобретут граждане РФ, постоянно проживающие на территории РФ в случае, если ребёнок рождён (усыновлён) после 1 января 2018 г., является гражданином РФ и если размер среднедушевого дохода семьи не превысит 1,5-кратную величину прожиточного минимума, — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Размер выплаты предлагается приравнять к размеру детского прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего году обращения.

Выплата будет назначена на год. По истечении срока гражданин будет должен подать повторное заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребёнком возраста полутора лет.