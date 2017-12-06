Главред сайта для игроманов IGN Russia умерла на 29-м году жизни

Команда сайта русского подразделения IGN — издания, специализирующегося на играх, — сообщила о скоропостижной смерти своего главного редактора Лилии Дунаевской. Журналистка, которой 1 декабря исполнилось всего 28 лет, умерла во сне.

Фото: Лилия Дунаевская © Соцсети

— Ещё вчера вы разговаривали в скайпе, обсуждали прочитанные книги и тонкости рабочих проектов в преддверии конца года. Что-то откладывали на потом, до следующего разговора. А вечером в чате спрашивали, не нужна ли помощь, ещё не зная, что помощь на той стороне уже не понадобится никогда, — говорится в заявлении коллег Дунаевской.

Как сообщил в своём "твиттере" супруг журналистки, причиной смерти стало заболевание сердца — вторичная кардиомиопатия. По его словам, Лилия длительное время игнорировала призывы обратиться к врачу, а потом просто "уснула и не проснулась".