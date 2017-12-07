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Опубликовано 7 декабря 2017, 04:57

СМИ: Российская скорая помощь приехала на вызов к пациенту в Стокгольм

Фото:&copy; Twitter/ M&aring;ns Jonasson&rlm;&nbsp;

Фото:© Twitter/ Måns Jonasson‏ 

Некоторые из подписчиков "Твиттера" предположили, что её появление связано со съёмками фильма или работой на посольство РФ.

В Стокгольме на вызов к пациенту приехала скорая помощь с российскими номерами, сообщает издание Aftonbladet.

Местный житель Монс Юнассон, ставший очевидцем того, как человеку на улице стало плохо, рассказал, что на вызов к больному приехала карета скорой помощи с российским номерным знаком. Оттуда вышли медики в одежде с надписями на русском языке.

Мужчина сфотографировал машину и пятого декабря разместил снимок в своём "твиттере". Там же он спросил у пользователей, не знает ли кто-нибудь, откуда в Стокгольме российская скорая.

В ответ Юнассон получил лишь домыслы подписчиков. Некоторые из них предположили, что оказание помощи было частью съёмочного процесса какого-нибудь фильма. Однако, по признанию очевидца, во время инцидента он камер не заметил. Другие же стали утверждать, что плохо стало сотруднику посольства РФ, поэтому к нему и приехала отечественная скорая помощь.

Судя по номерным знакам, запечатлённым на фотографии, автомобиль зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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Эмила Сидорова
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