Раскрыта тайна российской скорой в Стокгольме

Стало известно, как российская скорая помощь оказалась в Стокгольме. Интригу раскрывает Life SHOT. Оказалось, что платная машина неотложки находилась в командировке для транспортировки пациента на родину по страховке. По случайности на глазах водителя скорой прохожему на улице Стокгольма стало плохо — предположительно, случился приступ эпилепсии. Бригада оказала ему первую помощь и после прибытия местных медиков продолжила свой путь.