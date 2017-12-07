Раскрыта тайна российской скорой в Стокгольме
Появление российских медиков на одной из улиц шведской столицы взбудоражило Сеть.
Стало известно, как российская скорая помощь оказалась в Стокгольме. Интригу раскрывает Life SHOT. Оказалось, что платная машина неотложки находилась в командировке для транспортировки пациента на родину по страховке. По случайности на глазах водителя скорой прохожему на улице Стокгольма стало плохо — предположительно, случился приступ эпилепсии. Бригада оказала ему первую помощь и после прибытия местных медиков продолжила свой путь.
Varför gör en rysk ambulans insats på Söder? pic.twitter.com/iwzll5178G— Måns Jonasson (@mansj) 5 декабря 2017 г.
Напомним, снимок в своём "твиттере" опубликовал местный житель Монс Юнассон — он увидел, что человеку, которому стало плохо на улице, пришла на помощь карета скорой помощи с российским номерным знаком.