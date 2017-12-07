У Пикачу будет голос Дэдпула

Актёр Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула, уже заключил контракт на участие в полнометражном фильме "Детектив Пикачу".

Райан Рейнольдс присоединился к актёрам Кэтрин Ньютон ("Большая маленькая ложь") и Джастису Смиту ("Мир Юрского периода"). Ранее он играл Дэдпула в одноимённом фильме, а теперь озвучит Пикачу.

Райан Рейнольдс озвучит детектива Пикачу в полнометражном фильме Фото © Кинопоиск

По сюжету картины, мальчик Тим Гудман (его сыграет Смит) и говорящий Пикачу расследуют преступления, связанные с покемонами. Съёмки будут проходить вживую и с использованием технологии захвата движений.