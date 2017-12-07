Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 декабря 2017, 07:09

У Пикачу будет голос Дэдпула

Фото &copy; Кинопоиск

Фото © Кинопоиск

Актёр Райан Рейнольдс, сыгравший Дэдпула, уже заключил контракт на участие в полнометражном фильме "Детектив Пикачу".

Райан Рейнольдс присоединился к актёрам Кэтрин Ньютон ("Большая маленькая ложь") и Джастису Смиту ("Мир Юрского периода"). Ранее он играл Дэдпула в одноимённом фильме, а теперь озвучит Пикачу.

image

Райан Рейнольдс озвучит детектива Пикачу в полнометражном фильме

Фото © Кинопоиск

По сюжету картины, мальчик Тим Гудман (его сыграет Смит) и говорящий Пикачу расследуют преступления, связанные с покемонами. Съёмки будут проходить вживую и с использованием технологии захвата движений.

Съёмки "Детектива Пикачу" начнутся в январе 2018 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Райан Рейнольдс
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar