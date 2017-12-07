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Опубликовано 7 декабря 2017, 10:55

В Injustice 2 появится Атом

Новый супергерой будет доступен для игры в популярном файтинге уже на следующей неделе.

Скриншот видео Injustice

Скриншот видео Injustice

Студия NetherRealm представила нового персонажа для Injustice 2. Разработчики добавят в игру Атома — он станет одним из дополнительных персонажей, который войдёт в Fighter Pack 3.

В Injustice 2 в роли Атома появится Райан Чой, ученик гениального изобретателя Рэя Палмера. С помощью специального костюма и технологий атомного сжатия герой может менять свои размеры.

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Авторы Injustice 2 показали нового персонажа игры

Скриншот видео Injustice

Новый персонаж появится в игре 12 декабря.

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Сергей Сурепин
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