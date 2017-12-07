В Injustice 2 появится Атом
Новый супергерой будет доступен для игры в популярном файтинге уже на следующей неделе.
Студия NetherRealm представила нового персонажа для Injustice 2. Разработчики добавят в игру Атома — он станет одним из дополнительных персонажей, который войдёт в Fighter Pack 3.
В Injustice 2 в роли Атома появится Райан Чой, ученик гениального изобретателя Рэя Палмера. С помощью специального костюма и технологий атомного сжатия герой может менять свои размеры.
Авторы Injustice 2 показали нового персонажа игры
Новый персонаж появится в игре 12 декабря.