Dota 2 получит нового курьера
Свою версию персонажа предложила японская компания Capcom. Им станет Аматэрасу из Okami.
Компания Capcom предложила новую модель курьера в Dota 2. Разработчики добавили в мастерскую курьера Аматэрасу из игры Okami.
Сейчас пользователи могут голосовать за этого персонажа. Если модель наберёт достаточное количество голосов, то Valve рассмотрит этот вариант.
Capcom предложила модель курьера для Dota 2
Такая инициатива Capcom — это рекламная кампания HD-переиздания Okami. Релиз состоится 12 декабря.