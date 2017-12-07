Dota 2 получит нового курьера

Компания Capcom предложила новую модель курьера в Dota 2. Разработчики добавили в мастерскую курьера Аматэрасу из игры Okami.

Сейчас пользователи могут голосовать за этого персонажа. Если модель наберёт достаточное количество голосов, то Valve рассмотрит этот вариант.