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Регион
Опубликовано 7 декабря 2017, 09:43

Dota 2 получит нового курьера

Свою версию персонажа предложила японская компания Capcom. Им станет Аматэрасу из Okami.

Скриншот видео CapcomChannel

Скриншот видео CapcomChannel

Компания Capcom предложила новую модель курьера в Dota 2. Разработчики добавили в мастерскую курьера Аматэрасу из игры Okami.

Сейчас пользователи могут голосовать за этого персонажа. Если модель наберёт достаточное количество голосов, то Valve рассмотрит этот вариант.

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Capcom предложила модель курьера для Dota 2

Скриншот видео CapcomChannel

Такая инициатива Capcom — это рекламная кампания HD-переиздания Okami. Релиз состоится 12 декабря.

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Сергей Сурепин
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