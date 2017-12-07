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Регион
Опубликовано 7 декабря 2017, 08:37

Игровой процесс Pokemon Go начнёт реагировать на погодные изменения

Теперь в игре, которая использует дополненную реальность, будет отображаться пасмурная погода.

Фото &copy; Flickr/Paintimpact

Фото © Flickr/Paintimpact

Студия Niantic добавит в Pokemon Go новую динамичную систему. Теперь игровой процесс будет реагировать на погодные изменения в реальном мире.

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Авторы Pokemon Go добавят в игру погодные изменения

Фото © Flickr/Paintimpact

По словам разработчиков, если на улице пойдёт дождь, то пользователи будут чаще встречать водных покемонов. Также под погодные условия в Pokemon Go будет меняться карта.

В Niantic пока не говорят, когда выйдет обновление.

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Сергей Сурепин
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