Игровой процесс Pokemon Go начнёт реагировать на погодные изменения

Студия Niantic добавит в Pokemon Go новую динамичную систему. Теперь игровой процесс будет реагировать на погодные изменения в реальном мире.

По словам разработчиков, если на улице пойдёт дождь, то пользователи будут чаще встречать водных покемонов. Также под погодные условия в Pokemon Go будет меняться карта.