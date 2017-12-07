Игровой процесс Pokemon Go начнёт реагировать на погодные изменения
Теперь в игре, которая использует дополненную реальность, будет отображаться пасмурная погода.
Студия Niantic добавит в Pokemon Go новую динамичную систему. Теперь игровой процесс будет реагировать на погодные изменения в реальном мире.
Авторы Pokemon Go добавят в игру погодные изменения
По словам разработчиков, если на улице пойдёт дождь, то пользователи будут чаще встречать водных покемонов. Также под погодные условия в Pokemon Go будет меняться карта.
В Niantic пока не говорят, когда выйдет обновление.