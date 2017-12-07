В оригинальной Mirror’s Edge появился многопользовательский режим

Пользователь под псевдонимом ArtemyB выпустил модификацию для оригинальной Mirror’s Edge. Теперь в игре есть многопользовательский режим.

Для общей игры пока доступны только дополнительные задания. Речь идёт о тех, где необходимо максимально быстро добраться до финиша.