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Опубликовано 7 декабря 2017, 07:45

В оригинальной Mirror’s Edge появился многопользовательский режим

Игра про паркур, вышедшая в 2008 году, получила обновление благодаря стараниям энтузиастов.

Фото &copy;&nbsp;EA DICE

Фото © EA DICE

Пользователь под псевдонимом ArtemyB выпустил модификацию для оригинальной Mirror’s Edge. Теперь в игре есть многопользовательский режим.

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Оригинальная Mirror’s Edge получила мультиплеер

Фото © EA DICE

Для общей игры пока доступны только дополнительные задания. Речь идёт о тех, где необходимо максимально быстро добраться до финиша.

Разработчики из DICE не прокомментировали творение фаната.

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Сергей Сурепин
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