В оригинальной Mirror’s Edge появился многопользовательский режим
Игра про паркур, вышедшая в 2008 году, получила обновление благодаря стараниям энтузиастов.
Фото © EA DICE
Пользователь под псевдонимом ArtemyB выпустил модификацию для оригинальной Mirror’s Edge. Теперь в игре есть многопользовательский режим.
Оригинальная Mirror’s Edge получила мультиплеер
Фото © EA DICE
Для общей игры пока доступны только дополнительные задания. Речь идёт о тех, где необходимо максимально быстро добраться до финиша.
Разработчики из DICE не прокомментировали творение фаната.