Steam перестал принимать биткоины

Администрация сервиса цифровой дистрибуции недовольна сильными колебаниями курса криптовалюты.

Valve объявила, что магазин цифровой дистрибуции Steam более не принимает биткоины в качестве оплаты. Причина — колебания курса криптовалюты в последнее время.

Steam отказался от поддержки биткоинов Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Microsiervos

Также администрация сервиса недовольна высокой комиссией за проведение операций. Сейчас комиссионный сбор составляет около 20 долларов.