Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 декабря 2017, 08:49

Steam перестал принимать биткоины

Коллаж &copy; L!FE. Фото &copy; Flickr/Microsiervos

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Microsiervos

Администрация сервиса цифровой дистрибуции недовольна сильными колебаниями курса криптовалюты.

Valve объявила, что магазин цифровой дистрибуции Steam более не принимает биткоины в качестве оплаты. Причина — колебания курса криптовалюты в последнее время.

image

Steam отказался от поддержки биткоинов

Коллаж © L!FE. Фото © Flickr/Microsiervos

Также администрация сервиса недовольна высокой комиссией за проведение операций. Сейчас комиссионный сбор составляет около 20 долларов.

Напомним, Steam принимал биткоины с апреля 2016 года. Администрация сервиса считает, что это средство оплаты может вернуться, но только после стабилизации курса.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • steam
  • valve
  • Криптовалюта
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar