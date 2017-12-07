Steam перестал принимать биткоины
Администрация сервиса цифровой дистрибуции недовольна сильными колебаниями курса криптовалюты.
Valve объявила, что магазин цифровой дистрибуции Steam более не принимает биткоины в качестве оплаты. Причина — колебания курса криптовалюты в последнее время.
Steam отказался от поддержки биткоинов
Также администрация сервиса недовольна высокой комиссией за проведение операций. Сейчас комиссионный сбор составляет около 20 долларов.
Напомним, Steam принимал биткоины с апреля 2016 года. Администрация сервиса считает, что это средство оплаты может вернуться, но только после стабилизации курса.