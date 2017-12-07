"Халл Сити" нашёл замену Слуцкому

52-летний англичанин Найджел Адкинс подписал контракт с "Халл Сити" сроком на 1,5 года. Уже сегодня он проведёт первую тренировку.

До его прихода клуб возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий, который присоединился к "тиграм" летом 2017 года. 3 декабря контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов. Со Слуцким "Халл" провёл 20 матчей, где одержал четыре победы и потерпел девять поражений. Остальные встречи завершились ничьей.