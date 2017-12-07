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Опубликовано 7 декабря 2017, 11:44

"Халл Сити" нашёл замену Слуцкому

Фото: &copy; twitter.com/@HullCity

Фото: © twitter.com/@HullCity

Официальный сайт английской команды сообщил, что новым главным тренером стал Найджел Адкинс.

52-летний англичанин Найджел Адкинс подписал контракт с "Халл Сити" сроком на 1,5 года. Уже сегодня он проведёт первую тренировку.

Отметим, что ранее Адкинс тренировал "Саутгемптон", "Рединг" и "Шеффилд Юнайтед".

До его прихода клуб возглавлял российский специалист Леонид Слуцкий, который присоединился к "тиграм" летом 2017 года. 3 декабря контракт был расторгнут из-за неудовлетворительных результатов. Со Слуцким "Халл" провёл 20 матчей, где одержал четыре победы и потерпел девять поражений. Остальные встречи завершились ничьей.

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Галина Глазко
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