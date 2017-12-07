Авторы Divinity: Original Sin 2 готовят новый анонс

Студия Larian опубликовала новое видео. В нём разработчики объявили о скором анонсе по Divinity: Original Sin 2.

По словам руководителя компании Свена Винке, анонс запланирован на начало января в рамках мероприятия PAX South. Предполагается, что разработчики покажут консольную версию игры.