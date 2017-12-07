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Опубликовано 7 декабря 2017, 16:43

Авторы Divinity: Original Sin 2 готовят новый анонс

Разработчики выпустили новое видео, в котором намекнули на скорый анонс обновления для игры.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/LarianStudios

Скриншот видео: youtube.com/LarianStudios

Студия Larian опубликовала новое видео. В нём разработчики объявили о скором анонсе по Divinity: Original Sin 2.

По словам руководителя компании Свена Винке, анонс запланирован на начало января в рамках мероприятия PAX South. Предполагается, что разработчики покажут консольную версию игры.

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Larian Studios готовят анонс по Divinity: Original Sin 2

Скриншот видео: youtube.com/LarianStudios

Напомним, Divinity: Original Sin 2 вышла 14 сентября на ПК.

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Сергей Сурепин
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