YouTube назвал самые популярные игровые трейлеры 2017 года

Лидером оказалось видео Hog Rider 360°. Ролик, посвящённый игре Clash of Clans, посмотрели 58 миллионов раз. Разработчики выпустили видео специально для VR-устройств, которые позволяют смотреть во все стороны.

На втором месте — первый официальный трейлер Call of Duty: WWII (21,8 миллиона), на третьем — трейлер Despicable Me: Minion Rush для Google Play (18,4 миллиона). Далее идут трейлеры Star Wars: Battlefront 2, Destiny 2, Minecraft: Better Together, War of Wits: The Sale для Halo Wars 2, GTA Online Smuggler's Run, The Avengers Project и PES 2017 для мобильных устройств.