Энтузиаст изменил игровые механики Fallout 4

Автор модификации попытался исправить всё, чем ранее были недовольны фанаты игровой серии.

Пользователь под псевдонимом zawinul выпустил обновлённую версию модификации для Fallout 4. Она получила название Fallout 4 Horizon и кардинально меняет многие элементы игры.

Фанат кардинально поменял игровые механики Fallout 4 Фото © Bethesda

Модификация содержит тысячи мелких изменений, правок игрового баланса и переработанных систем. Цель автора — усложнение Fallout 4 и предоставление пользователям больше нового игрового опыта.