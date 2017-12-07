Энтузиаст изменил игровые механики Fallout 4
Фото © Bethesda
Автор модификации попытался исправить всё, чем ранее были недовольны фанаты игровой серии.
Пользователь под псевдонимом zawinul выпустил обновлённую версию модификации для Fallout 4. Она получила название Fallout 4 Horizon и кардинально меняет многие элементы игры.
Фанат кардинально поменял игровые механики Fallout 4
Фото © Bethesda
Модификация содержит тысячи мелких изменений, правок игрового баланса и переработанных систем. Цель автора — усложнение Fallout 4 и предоставление пользователям больше нового игрового опыта.
Благодаря стараниям фаната главный герой игры теперь может лечить только с помощью реально существующих способов. Работа над Fallout 4 Horizon пока не завершена.