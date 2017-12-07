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Опубликовано 7 декабря 2017, 14:47

Энтузиаст изменил игровые механики Fallout 4

Фото &copy; Bethesda

Фото © Bethesda

Автор модификации попытался исправить всё, чем ранее были недовольны фанаты игровой серии.

Пользователь под псевдонимом zawinul выпустил обновлённую версию модификации для Fallout 4. Она получила название Fallout 4 Horizon и кардинально меняет многие элементы игры.

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Фанат кардинально поменял игровые механики Fallout 4

Фото © Bethesda

Модификация содержит тысячи мелких изменений, правок игрового баланса и переработанных систем. Цель автора — усложнение Fallout 4 и предоставление пользователям больше нового игрового опыта.

Благодаря стараниям фаната главный герой игры теперь может лечить только с помощью реально существующих способов. Работа над Fallout 4 Horizon пока не завершена.

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Сергей Сурепин
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