Зюганов вновь ушёл от ответа на вопрос о своём участии в выборах

По словам руководителя КПРФ, кандидат будет выбран на съезде партии в конце декабря.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов снова уклонился от ответа на вопрос о своём участии в президентских выборах в следующем году.

— Я давно участвую в этом и считаю, что это полезно и интересно для всех, — уклончиво ответил Зюганов на соответствующий вопрос журналиста.