Зюганов вновь ушёл от ответа на вопрос о своём участии в выборах
Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко
По словам руководителя КПРФ, кандидат будет выбран на съезде партии в конце декабря.
Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов снова уклонился от ответа на вопрос о своём участии в президентских выборах в следующем году.
— Я давно участвую в этом и считаю, что это полезно и интересно для всех, — уклончиво ответил Зюганов на соответствующий вопрос журналиста.
Лидер коммунистов в очередной раз напомнил, что решение о выдвижении кандидата будет принято на съезде партии 23 декабря.