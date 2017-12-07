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Регион
Опубликовано 7 декабря 2017, 12:44

Зюганов вновь ушёл от ответа на вопрос о своём участии в выборах

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © РИА Новости/Владимир Федоренко

По словам руководителя КПРФ, кандидат будет выбран на съезде партии в конце декабря.

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов снова уклонился от ответа на вопрос о своём участии в президентских выборах в следующем году.

— Я давно участвую в этом и считаю, что это полезно и интересно для всех, — уклончиво ответил Зюганов на соответствующий вопрос журналиста.

Лидер коммунистов в очередной раз напомнил, что решение о выдвижении кандидата будет принято на съезде партии 23 декабря.

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Иван Гусев
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