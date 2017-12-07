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Опубликовано 7 декабря 2017, 13:54

В Call of Duty: WWII проведут "Зимнюю осаду"

Разработчики из Sledgehammer Games решили порадовать фанатов шутера мероприятием в стиле Overwatch.

Фото: &copy; Activision Publishing, Inc.

Фото: © Activision Publishing, Inc.

Студия Sledgehammer Games анонсировала новое игровое мероприятие для Call of Duty: WWII. Оно получило название "Зимняя осада".

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В Call of Duty: WWII пройдёт "Зимняя осада"

Фото: © Activision Publishing, Inc.

Мероприятие будет напоминать Overwatch. Игроков ждут сражения на заснеженной версии карты Carentan, которая ранее была доступна только владельцам сезонного пропуска.

"Зимняя осада" будет проходить с 8 декабря по 2 января.

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Сергей Сурепин
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