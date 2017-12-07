В Call of Duty: WWII проведут "Зимнюю осаду"

Студия Sledgehammer Games анонсировала новое игровое мероприятие для Call of Duty: WWII. Оно получило название "Зимняя осада".

Мероприятие будет напоминать Overwatch. Игроков ждут сражения на заснеженной версии карты Carentan, которая ранее была доступна только владельцам сезонного пропуска.